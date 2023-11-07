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Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları 4. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu’nda önemli başarılara imza attı. Toplamda 3 sporcunun katıldığı yarışlarda çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcuları, Ankara’da düzenlenen 4. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu’nda boy gösterdi.

İki farklı kategoride düzenlenen yarışlara, yarı maratona 130 sporcu, 10 kilometre yarışlarına ise 486 sporcu katılım sağladı. Antik Kent Gordion Dünya Mirası Şehri Polatlı’da yapılan yarışlarda sporculardan Ali Turan 60-64 yaş grubu 21 kilometre koşusunda birinci, genel klasmanda ise 13. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Maratona katılan diğer sporculardan İsa Yardımcı, 30-34 yaş grubu 10 kilometre koşusunda ikinci olurken, 35-39 yaş grubu 10 kilometre koşusunda ise Celal Yardımcı ise yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.