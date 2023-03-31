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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bir tebrik mesajı yayınlayarak, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi U18 Basketbol Takımımızı göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik eder, sporcularımız ve teknik ekibe katılacakları Anadolu Şampiyonası’nda başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Turnuvada 3’te 3 yapan temsilcimiz, Düzce Basket’i 123-56, Güleç ABC Gençlik takımını 113-58 ve Bartın Gündoğdu takımını 100-42’lik sonuçlarla eleyerek adını şampiyonaya yazdırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi U18 Takımı Düzce’de düzenlenen U18 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası’nda rüzgar gibi esti. Zorlu rakiplerine karşı 3’te 3 yapan temsilcimiz, aldığı sonuçlarla birlikte Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi U18 Takımı, Düzce’de düzenlenen Bölgesel U18 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonasını lider tamamladı. Türkiye’de son 32 takım arasına kalan temsilcimiz, alınan sonuçlarla birlikte Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

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