Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı sezon öncesi ilk hazırlık maçında Karamürsel Gençlik Kulübü ile karşı karşıya geldi. Zorlu rakibine karşı maçın ilk yarısını önde kapatan Sakaryalı sporcular, müsabakadan 74-61 galip ayrıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Zorlu Baja Resital nefes kesti Zorlu Baja Resital nefes kesti

Bu yıl Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi D grubunda mücadele verecek olan temsilcimiz, sezon öncesi ilk hazırlık maçında Karamürsel Gençlik Kulübü ile karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, ilk devreyi 34-33 önde tamamlayan Büyükşehir Basketbol Takımı, zorlu rakibini 74-61 mağlup ederek sezon öncesi moral depoladı. Bu yıl 3-6 Kasım tarihlerinde başlayacak olan sezonda temsilcimiz ilk hafta Eskişehir Birey Kulübü ile karşı karşıya gelecek.