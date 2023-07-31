Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bocce sporcuları Faik Dursun Öztürk ve Caner Makara Ankara’da önemli bir başarıya imza attı. Türkiye BocceVolo Şampiyonası Yer Oyunları’na takım olarak katılan sporcular, Geleneksel Çiftler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları Faik Dursun Öztürk ve Caner Makara, 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye BocceVolo Şampiyonası Yer Oyunları’nda gösterdikleri performansla göz doldurdu.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada, Sakaryalı temsilciler takım olarak Geleneksel Çiftler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Antrenör/sporcu Faik Dursun Öztürk ve Caner Makara bu sonuçlarla birlikte Ekim ayında Bosna Hersek’te yapılacak Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazandı.