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Tebrik mesajı paylaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü,“Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi olarakşehrimizi gururlandıran sporcumuzEce Asude Ediz’i yürekten tebrik ediyor, zorlu dünya şampiyonası yolunda kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sergilediği üstün performansla Türkiye ikincisi olmayı başaran boksör Ediz, aynı zamanda şampiyonanın“En Dövüşken Boksör” unvanının sahibi oldu. Başarılı boksör alınan sonuçlarla birlikte milli formayla dünya şampiyonası hazırlık kampına katılmaya hak kazandı.

Sakaryalı boksör Ece Asude Ediz, Kocaeli’de gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası’nda sergilediği üst düzey performansla Türkiye ikincisi oldu. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Boks sporcusu Ece Asude Ediz,Kocaeli’de Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası’nda ringe çıktı.

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