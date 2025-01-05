Erkekler Basketbol 2. Ligi 10. Hafta karşılaşmasında Teşvikiye’yi ağırlayan Büyükşehir Basketbol takımı parkeden 76-65’lik skorla galip ayrılarak sezonun ikinci devresine mutlu başladı. Maç sonunda tüm takım ve taraftarlar galibiyet coşkusu yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi 10. Hafta karşılaşmasında Teşvikiye’yi 76-65’lik skorla mağlup ederek sezonun ikinci devresine galibiyetle başladı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndan oynanan mücadeleye Büyükşehir Basketbol, Kaptan Mustafa Kırcalı, Can Koç, Doğancan Tokmak, Serhad Çorumlular ve Emir Apak ilk 5’i ile başladı.Başa baş geçen ilk çeyrek 18-20geride geçen Büyükşehir Basketbol,taraftarında güçlü desteği ile skoru lehine çevirdi ve ilk yarıyı 35-31 önde bitirdi.

İkinci yarıya tutuk başlayan Büyükşehir Basketbol, çeyreğin sonuna doğru bulduğu sayılarla son çeyreğe 1 sayılık farkla 52-51 önde girdi. Maçın son çeyreği ise büyük mücadeleye sahne oldu. Son dakikalara kadar süren kritik karşılaşmayı Büyükşehir’in dev adamları art arda bulduğu sayılarla 76-65’lik skorla kazandı. Mücadele sonunda teknik heyet, takım ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

MAÇIN EN İYİSİ CAN OLDU

Kritik mücadele Büyükşehirli sporculardan Can Koç, 10 ribaunt ve 11 sayı ile 22 verimlilik puanı toplayarak maçın en iyisi olurken, Doğancan Tokmak 17, Emir Apak 17 ve yeni transfer Çağatay Çevik ise 15 sayı ile galibiyete katkı sundular.