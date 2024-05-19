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Kulüpten yapılan açıklamada, 20-26 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenecek 2024 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda milli formayı terletecek olan güreş takımı sporcusu Furkan Zırın’a başarılar dilendi.

32 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılacağı şampiyonada Zırın, milli formayla madalya için mücadele edecek.

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