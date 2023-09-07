Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcularından Mükremin Aktaş, sergilediği performansla göz doldurdu. Kırgızistan’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda 63 kilogramda dünya şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Mükremin Aktaş, Kırgızistan’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda adeta minderi rakiplerine dar etti.

63 kilogramda mücadele eden başarılı sporcu, ilk turda Kazakistanlı rakibini 8-0 ve çeyrek finalde Ermenistanlı rakibini 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde de Ukraynalı rakibini yine 8-0 deviren Aktaş, finalde ise İranlı rakibini de 8-0 yenerek puan kaptırmadan Dünya Şampiyonu oldu. 5-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya sporseverler oldukça yoğun ilgi gösterdi.