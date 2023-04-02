Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu sezonki 14. galibiyetini alan Büyükşehir zirve takibini sürdürürken, Onur Ersin bulduğu 8 gol galibiyette büyük rol üstlendi.

Karşılaşmaya Taner Günay, Çetin Çelik, Ramazan Döne, Mohammed Miri, MohamedGhazali ve Oğulcan Güney 7’lisi ile başlayan Büyükşehir karşılaşmanın ilk yarısını 15-16 önde kapattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, İzmir Büyükşehir’i 34-30 mağlup ederek, galibiyet sayısını 14’e çıkardı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonunun 17. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne konuk oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.