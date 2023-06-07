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3 maç kazanan takımın Süper Lig şampiyonu olacağı final serisinde, üçüncü maç ise 9 Haziran Cuma günü15.30’da başlayacak ve İstanbul Rüştü Şahin Köktürk Salonu’nda oynanacak.

Seride 1-0 geride olan Büyükşehir Hentbol, kazanarak seride durumu eşitlemek istiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı Erkekler Hentbol Süper Ligi Play-Off Final serisinin ikinci maçında Büyükşehir Hentbol takımı Beykoz Belediyesi’ne konuk oluyor. 8 Haziran Perşembe günü saat 15.30’da başlayacak zorlu müsabaka İstanbul Rüştü Şahin Köktürk Salonu’nda oynanacak. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Hentbol Süper Ligi Play-Off Final serisinin ikinci maçında Büyükşehir Hentbol takımı Beykoz Belediyesi’ne konuk oluyor.

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