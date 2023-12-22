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23 Aralık Cumartesi günü Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’da başlayacak. İlk karşılaşmadan 32-43’lük skorla galibiyetle ayrılan Büyükşehir hentbol takımı rövanş karşılaşmasında turu geçmek için sahaya çıkacak. Büyükşehir turu geçmesi halinde HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final'e kalmaya hak kazanacak.

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı HDİ Sigorta Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında 23 Aralık Cumartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik’i konuk edecek. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, HDİ Sigorta Türkiye Kupası’ndaki çeyrek final eşleşmesinin rövanş karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik’i konuk edecek.

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