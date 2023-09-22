Bunlar da ilginizi çekebilir

24 Eylül Pazar günü Rize Yenişehir Spor Salonu’ndaoynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Ligde topladığı 6 puanla zirve mücadelesini sürdüren Büyükşehir hentbolda cezası biten kaptan Ramazan Döne formasına kavuşacak. Sakatlığı devam eden Mohammed Miri ise kadroda yer almayacak.

Türkiye’nin en adrenalin dolu yarışı Sakarya’da

Türkiye’nin en adrenalin dolu yarışı Sakarya’da

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 5. hafta karşılaşmasında Rize Belediyesi’ne konuk olacak. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Rize Belediyesi’ne konuk oluyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.