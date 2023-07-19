Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Bu yıl Avrupa’da olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek Büyükşehir hentbolda Başantrenör Koral, “Avrupa’da emin adımlarla büyük kupalarda daha büyük hedeflere doğru ilerlemek istiyoruz” dedi. Takım kaptanı Döne ise Sakarya’ya hem Türkiye kupasını hem de lig şampiyonluğunu getirmek istediklerini dile getirdi.

Başantrenör Mehmet Korer Koral eşliğinde gerçekleştirilen ilk antrenman sonrası Başantrenör Koral, takım kaptanları Ramazan Döne ve Taner Günay ile birlikte yeni transferlerden Samet Kanberoğlu yeni sezon hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

SAKARYA’DA HENTBOL FARKINDALIĞI

Takımın geçen yıl başarılı bir sezon geçirdiğini dile getiren Başantrenör Mehmet Korer Koral, “Burada antrenör olmaktan gurur duyuyorum. Buraya elde edilmiş bir korumak ve daha ileriye götürmek için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla geldim. Bunun yanı sıra bu takımın sürekliliğini sağlamak ve Sakarya’da bir hentbol farkındalığı yaratmak istiyorum. Uzun soluklu bir planlama ile sadece Türkiye’de değil Avrupa’da daSakarya’nın tanınır bir hale gelmesi için elimizden geleni yapmak için mücadeleye başladık. Tek başıma değilim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce, Kulüp Başkanımız Cevat Ekşi olmak üzere takımdaki sporcular, teknik ekibim herkes bu işin bir parçası olacak ve beraber bu yolda yürüyeceğiz. Başarılı olacağımızı düşünüyorum.Türkiye’de zaten duymuş olan sesimizi hentbol anlamında perçinlemek ve Avrupa’da emin adımlarla daha büyük kupalarda daha büyük hedeflere doğru ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.

Takım Kaptanlarından Ramazan Döne, “Bugün itibari ile yeni sezona merhaba dedik. Yeni bir antrenörümüz, teknik ekibimiz ve aramıza katılan yeni oyuncu arkadaşlarımız var.Bu sene ilk kez Sakarya olarak Avrupa kupasına katılacağız. İnşallah bu kulvarda yapabileceğimiz en güzel şeyi yapmak istiyoruz. Sakarya’ya hem Türkiye kupasını hem de lig şampiyonluğunu getirmek istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdiden hem takım arkadaşlarıma hem de ligde mücadele eden takımlardaki tüm arkadaşlarıma sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum” derken Kaptan Taner Günay ise, “Hedefimiz şampiyonluk olarak yola çıktık. İnşallah bu sene geçen sene gerçekleştiremediğimiz hedefi gerçekleştirmenin peşinde olacağız. Yeni bir teknik ekibimiz ve aramıza yeni katılan oyuncu arkadaşlarımız var. Onlarla beraber bu hazırlık döneminde en güzel uyumu yakalayarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” dedi.