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20 ilden 825 sporcunun katıldığı şampiyona birbirinden zorlu mücadelelere sahne olurken, temsilcimizin gösterdiği performans göz doldurdu.Bu yıl 6.’sı düzenlenen Şampiyonaya, sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Karaman’da gerçekleştirilen Türk Dil Kupası Judo Şampiyonası’na katılan alt yapı sporcusu Aydön, 22 kilogramda üçüncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo sporcusu Gülfem AysimaAydön, Karaman’da gerçekleştirilen Türk Dil Kupası Judo Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Sporcusu Gülfem AysimaAydön, önemli bir başarıya imza attı.

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