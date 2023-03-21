Sakarya Büyükşehir Karate sporcusu Fatih Şen, Milli Takım bünyesinde katılacağı Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı Karate sporcusu Fatih Şen, İspanya’nın Guadalajara şehrinde yapılacak olan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na katılacak.

Milli Takım bünyesinde mindere çıkacak olan temsilcimiz, +84 kg’da mücadele verecek. 22 Mart tarihinde başlayacak olan müsabakada, başarılı sporcu altın madalya için mücadele verecek.