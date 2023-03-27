Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Milli Takım bünyesinde katıldığı Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nı üçüncü olarak tamamladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, İspanya’nın Guadalajara şehrinde düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda önemli bir başarıya daha imza attı.

Milli Takım bünyesinde +84 kilogramda mindere çıkan temsilcimiz, Erkek Kumite Milli Takımı Avrupa üçüncüsüolarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan şampiyonada, Milli takımımız toplamda 12 madalya kazandı. 22-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen şampiyonanın bu yıl 58.’si düzenlenirken, turnuvaya birçok ülkeden sporseverler yoğun ilgi gösterdi.