Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu Fatih Şen, Gürcistan’da milli formayla katıldığı Karate 1 Series A şampiyonasındaüçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate takımı sporcusu Fatih Şen, Gürcistan’ın Tiflis şehrinde düzenlenen Karate 1 Series A şampiyonasında bronz madalyayı kazandı.

87 ülkeden bin 162 sporcunun mindere çıktığı şampiyonaya Milli takımımız 3’ü büyükşehirden olmak üzere 19 sporcuyla katıldı. Büyükşehirli sporculardan Fatih Şen, +84 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.