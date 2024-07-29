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Toplamda 24 sporcuyla organizasyona katılan Büyükşehir karate takımı, 3 gümüş ve 5 bronz madalya toplayarak Sakarya’ya tarihi bir gurur yaşattı.

Bursa’da 21 il ve 47 kulüpten toplam 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Karate Ligi mücadelelerinde yer alan ve nefes kesen bir performans ortaya koyan Büyükşehirli sporcular kürsünün sahibi oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları, iller arası Emir Buğra Gencan Karate Ligi’nde önemli bir başarıya imza attı.

Uzunköprü'de baba-oğul turnuvada rakip oldu

Uzunköprü'de baba-oğul turnuvada rakip oldu

Büyükşehir Belediyesi karate takımı, Bursa’da gerçekleştirilen iller arası Emir Buğra Gencan Karate Ligi’nde toplamda 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

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