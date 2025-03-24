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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Takımı (SUBÜ) olarak zorlu rakiplerine karşı mücadele veren temsilcilerimiz, takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcuları Umut Demirci ve Muzaffer Talha Beşbadem’in yarıştığı SUBÜ Takımı, Türkiye Üniversiteler Arası Karate Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu oldu. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcularından Umut Demirci ve Muzaffer Talha Beşbadem, 20-24 Mart tarihlerinde Manisa’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Karate Şampiyonası’nda mindere çıktı.

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