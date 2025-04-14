Sakarya Büyükşehir Belediyesi kuraş sporcusu Ece Zurnacı, Gürcistan’daki Büyükler Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda sergilediği başarılı performansla bronz madalyaya uzandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kuraş sporcusu Ece Zurnacı, kariyerinde başarılarına bir yenisini daha ekledi.

10-12 Nisan tarihleri arasında Gürcistan’ın Batum şehrinde gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda mindere çıkan Zurnacı, sergilediği başarılı performansla üçüncü olmayı başardı. Zurnacı, bu başarılı sonuçla takımının bu alandaki başarı hanesine bir yenisini daha ekledi ve bronz madalyanın sahibi oldu. Uluslararası başarıya ulaşan Zurnacı, Sakarya’ya büyük bir gururla döndü.

Yayınladığı mesajla sporcusunu kutlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü “10-12 Nisan tarihleri arasında Gürcistan’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda üçüncü olarak ülkemizi ve şehrimizi gururlandıran sporcumuz Ece Zurnacı’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.