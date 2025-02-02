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Milli forma altında mücadelelere çıkacak sporcular için Büyükşehir Spor Kulübü, başarı dileklerinde bulundu.

Çin’in Hangzhou şehrinde gerçekleştirilecek mücadelelerde Büyükşehirli sporculardan Fatih Şen +84 kiloda, Zümra Rezzan İm ise 55 kiloda altın madalya mücadelesi verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün milli karatecileri Fatih Şen ve Zümra Rezzan İm, 14-16 Mart’ta Çin’in Hangzhou şehrinde gerçekleştirilecek Karate 1 PremıerLeague mücadelelerinde milli forma altında tatamiye çıkacak. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları Fatih Şen ve Zümra Rezzan İm, 14-16 Mart tarihlerinde Çin’de gerçekleştirilecek Karate 1 PremıerLeaguemüsabakalarına katılacak.

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