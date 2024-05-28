Sakarya Büyükşehir Belediyesi judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Uşak’ta düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda mindere çıkan Aydön, 24 kilogram kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Minik judocu bu sonuçlarla birlikte Milli takıma katılmaya da hak kazandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, Uşak’ta düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. 24 kilogram kadınlar kategorisinde mindere çıkan minik judocu, sergilediği performansla Türkiye Şampiyonu oldu.

Bu sonuçla birlikte Milli takıma seçilen başarılı sporcu, Başkan Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. 25-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve 70 ilden 1430 minik judocunun rekor katılımıyla gerçekleşen organizasyona sporseverler yoğun ilgi gösterdi.