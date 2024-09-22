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Aynı zamanda bisiklet vadisinin profesyonel yarış pisti olması sayesinde, öğrenciler bisiklet sporuna dair heyecan verici anları deneyimleme fırsatı buldu.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken temel güvenlik önlemleri öğrencilere aktarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen programların konuğu bu kez ortaokul minikleri oldu. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde Sait Faik Ortaokulu öğrencilerine güvenli bisiklet sürüş eğitimi sundu.

İZDENİZ trafiğe nefes oldu

İZDENİZ trafiğe nefes oldu

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