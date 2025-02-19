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Programda Sakarya’nın kültürel mirasını yansıtan 15 eser yorumlanırken, izleyiciler zaman zaman hüzünlü, zaman zaman ise neşeli anlar yaşadı.

TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Korosu Ses Sanatçısı Mustafa Arı’nın da katılımıyla sahne alan sanatçılar, Sakarya’nın kültürel mirasını yansıtan türküleri ustalıkla icra etti.

TRT Radyosu ve usta isimler

Halk müziği tutkunları tarafından büyük ilgi gören konser, Sakarya’nın unutulmaz türküleriyle müzik şölenine dönüştü.

Şehrin tarihine, değerlerine, kültürüne verdiği değeri her programda gösteren Büyükşehir “Dünden Bugüne Sakarya Türküleri” konserine ev sahipliği yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat Kültür Takvimi, unutulmaz bir konser programıyla devam etti.

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