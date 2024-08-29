Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ temalı ödüllü resim yarışmasının kazananları belli oldu. Kazananlara ödülleri 30 Ağustos Cuma Günü Ofis Sanat Merkezinde (OSM) verilecek.SAKARYA (İGFA) - 7-14 yaş öğrencilerin eğitim gördüğü SGM, yeni bir etkinliğe imza atarak “30 Ağustos Zafer Bayramı” temalı bir resim yarışması düzenledi.

Birbirinden güzel resimlerin yapıldığı yarışmadailkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenciler en güzel çalışmayı ortaya çıkardı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan komisyon onayından geçen resim yarışmasında İlköğretim kategorisinde ‘Korkusuz’ resmiyle Feyza Recepoğlu birinci oldu. ‘Beyaz Rüya’ resmiyle İlayda Yardımcı ikinci, ‘Zafer Bayramı’ resmiyleMairaTuana Azaklı üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde ise ‘Yıldızlı Gece’ resmiyle Yağmur Güler birinci, ‘Seyit Onbaşı’ resmiyle Eliz Beren Sakarya ikinci, ‘Kasımpatı’ resmiyleTuana Yılmaz üçüncü oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye de kablosuz kulaklık Ofis Sanat Merkezinde (OSM) hediye edileceği öğrenildi.