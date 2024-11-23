Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Tiyatro Suretler ekibi "Senin Annen Bir Melekti Yavrum" oyununu Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda sahneledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da gerçekleştirilen tiyatro etkinliğine İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İl Millî Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Demirbaş, il yöneticileri, öğretmenler ve aileleri katılım sağladı.

Tiyatroya Yoğun Katılım

Öğretmenlerin keyifle vakit geçirdiği tiyatro etkinliği, eğitim camiasının sosyal hayatta da ortak paydada buluşmasına imkân tanıdı. Öğretmenler, kendileri için organize edilen ve farklı ilçelerde, farklı okullarda görev yapan meslektaşlarıyla buluşturan etkinlikten memnun olduklarını dile getirdiler.

Sanatın Birleştirici Bir Gücü Vardır

Tiyatro oyunu bitiminde İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, tiyatro ekibine çiçek ve plaket takdimi yaptıktan sonra teşekkürlerini iletti. Sanatın kitleleri birleştici gücüne vurgu yapan Bakırtaş, öğretmenlerin sanata yoğun ilgisine dikkat çekti. "Türkiye Yüzyılı"nda Maarif Modeli'nin öngördüğü evrenseli yakalayan nesillerin yetiştiricisi öğretmenlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan etkinlikleri desteklediklerini ifade eden Bakırtaş, öğretmenlerin eğitimin en önemli parçası olduğuna vurgu yaparak etkinliğe katılan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.