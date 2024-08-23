SASKİ’nin hayata geçirmiş olduğu projeler TÜBİTAK tarafından örnek gösteriliyor.TÜBİTAK tarafından yürütülen proje kapsamında 40 öğrenci Karaman GES ve ADASUHES’e ziyaret gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen “Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynakları Temalı SosyobilimselDönüşümsel Sorgulama Modelinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında, özel yetenekli öğrencileri ağırladı.

Öğrenciler Karaman Güneş Enerji Santrali (GES) ve ADASU Hidroelektrik Santrali’ni (HES) ziyaret etti.

Karaman GES ziyaretinde öğrencilere alanında uzman isimler tarafından, güneş enerjisi santralinin yapısı, üretim kapasitesi, kontrol ve işletme süreçleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca, santralde bakım ve arıza durumlarında nasıl müdahale edildiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

ÜRETİLEN ENERJİ ÖĞRENCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Öğrencilere santralin kullanılan türbin tipinden üretim kapasitesine kadar çeşitli bilgiler aktarıldı. Merak ettikleri soruları uzmanlara yönelten öğrenciler,düzenlenen etkinliğin yenilenebilir enerji kaynaklarına dair bilgi ve farkındalık oluşturmak için verimli olduğunu dile getirdi.