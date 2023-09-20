Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcuları İstanbul’da katıldıkları Ulugazi Yağlı Güreş Festivali ve Denizli’de düzenlenen Beyağaç Yağlı Güreşleri’nde boy gösterdi. 6 sporcunun dereceye girdiği müsabakalar, heyecan dolu anlara sahne oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin pehlivanları madalyaları toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu iki farklı organizasyonda boy gösteren sporcular, çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.

İstanbul’da düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreş Festivali’ne katılan sporculardan Alparslan Tekmenbüyükorta boyda birinci, aynı kategoride Yusuf Erdoğan ise üçüncü oldu. Bir diğer kategori olan küçükorta büyük boydaM.Enes Kösemusulüçüncü veküçükorta küçük boyda Temel Altıntaş üçüncü oldu.

Birbirinden heyecanlı anlara sahne olan müsabakaların bir diğeri ise Denizli’de düzenlendi. 17 Eylül Pazar günü düzenlenen Beyağaç Yağlı Güreşleri’ndeTozkoparan boyunda Fahrettin Adil Çelikbirinci, aynı kategoride Ferhat Duman ise üçüncü olmayı başardı.