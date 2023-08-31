Bunlar da ilginizi çekebilir

Sporcularımızdan Alparslan Tekmen ise turnuvada üçüncülük elde etti.

Kıran kırana mücadelelere sahne olan müsabakalarda, pehlivanlardan Enes Kesler birinci olarak turnuvayı şampiyon tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Bulgaristan’da katıldıkları 9. Koca Yusuf Uluslararası Yağlı Güreş Turnuvası’nda birinci ve üçüncülük elde etti. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, bu yıl 9.’su düzenlenen Koca Yusuf Uluslararası Yağlı Güreş Turnuvası’na katıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.