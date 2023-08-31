Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Bulgaristan’da katıldıkları 9. Koca Yusuf Uluslararası Yağlı Güreş Turnuvası’nda birinci ve üçüncülük elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, bu yıl 9.’su düzenlenen Koca Yusuf Uluslararası Yağlı Güreş Turnuvası’na katıldı.

Bulgaristan’ın Hitrino şehrinde gerçekleşen turnuvaya 7 ülkeden sporcu katılırken, Büyükşehir Belediyesi organizasyona toplamda 5 sporcusuyla katıldı.

Kıran kırana mücadelelere sahne olan müsabakalarda, pehlivanlardan Enes Kesler birinci olarak turnuvayı şampiyon tamamladı.

Sporcularımızdan Alparslan Tekmen ise turnuvada üçüncülük elde etti.

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