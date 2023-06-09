Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, bu yıl 58.’si düzenlenen Akbalık Yağlı Güreşleri’ne adeta damga vurdu. Çeşitli kategorilerde kıran kırana mücadele eden Büyükşehir pehlivanları, toplamda 10 madalya kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, 58. Akbalık Yağlı Güreşleri’nde er meydanını boş bırakmadı. 14 kategoride 500’den fazla güreşçinin katıldığı turnuvada Büyükşehir’in pehlivanları çeşitli kategorilerde toplamda 10 madalya kazandı.

Kıran kırana geçen mücadelelerde başaltı kategorisinde Barış Bayav ikinci olurken, büyük orta boyunda Alparslan Tekmen birinci, Ahmet Oğuz ikinci oldu.

Küçük orta büyük boyunda ise Ensar Bıyık birinci, Muhammed Kösemusulikinci, küçük orta küçük boyunda Semih Çuroğluikinci oldu. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan turnuvada, deste büyük boyunda Seyit Sert birinci, deste orta boyunda Emirhan Yücel ikinci ve son olarak da teşvik ikide Ferhat Duman birinci, Fahrettin Çelik üçüncülük elde etti.