Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri “İki Adalı”konseriyle devam edecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak Kültür ve Sanat Takvimi, sanatseverlerin ilgisini çekecek bir “vefa” konseriyle devam edecek. Sakarya’nın değeri olanve yıllar önce Türkiye’nin müzik sanatındaki en önde gelen, ışık saçan sanatçıları arasında yer alan iki usta bestekar Ziya Taşkent ve Halit Çelikoğlu için konser düzenlenecek.

Sanatçıların eserleriyle adeta nostalji rüzgârının eseceği konserde Kent Orkestrası ve Solist Raşit Kolçak icra yapacak.

16 Ocak’ta Ziya Taşkent’te

Nadide Türk sanat müziği besteleri, 16 Ocak Perşembeakşamı Ziya Taşkent Konser Salonu’nda dinleyiciyle buluşacak. “İki Adalı” başlığıyla saat 19.00’da başlayacak olan konser, dinleyicileri derin bir müzik yolculuğuna çıkaracak.