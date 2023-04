Sakarya Büyükşehir Belediyesi şoförünün dikkati ve yolcuların fedakârlığı sayesinde bir hayat ‘umuda’ ulaştı. Camili-Adapazarı otobüsünde kalp rahatsızlığı sebebiyle yere yığılan yolcuya ilk müdahaleyi şoför ve yolcular yaptı. Seferberliğin görüntüsünü araç kameraları kaydetti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahibi olan ve fedakârca çalışan şoförleri yürekleri ısıtan bir olayla daha gündeme geldi.

Sezgin Nergiz idaresindeki 22-C numaralı Orta Garaj-Camili arası yolcu taşıyan otobüse 60 yaşlarındaki bir yolcu bindi. Ayakta yolculuk yapan kişi, kalp rahatsızlığı sebebiyle bir anda fenalaşarak araçta yere yığıldı.

Durumu fark eden diğer yolcular, rahatsızlık geçiren adamın etrafını boşaltarak müdahale alanı oluşturdu. Yolcular seferberlik halinde camları açarak araca oksijen girmesini sağlarken şoför Nergiz ise hastaneye ulaşmak için aracı güzergâh dışına çıkardı.

Camili yönünde seyir eden otobüs, daha sonra Karaman istikametine girdi ve dakikalar içinde Yenikent Devlet Hastanesi’ne ulaştı. Yolcuların taşıdığı rahatsızlanan kişi, hep birlikte sedyeye taşındı ve hastaneye sevki sağlandı. Tedavi altına alınan yolcu, umuda kavuşarak şifa buldu. Yolcuların ve sürücünün özverili davranışı, vatandaşların takdirini kazandı.

“İŞİMİZ SORUMLULUK GEREKTİRİYOR”

Şoför Sezgin Nergiz, yaptıkları işin sorumluluk ve fedakârlık gerektirdiğini belirterek, “10 yıldır şoförüm. Güzergâhım Camili’ydi. İlerlerken yolculardan biri fenalaştı, fark ettik. Yolcuların kalabalığını dağıtıp, cam açarak temiz hava almasını sağladık. Her bir vatandaşımız fedakârca davrandı. O anlarda otobüste büyük bir seferberlik ilan edilmiş gibiydi. Yaptığımız iş sorumluluk, fedakârlık gerektiriyor bunun farkındayız” dedi.

Yolcunun hayatı için hep birlikte mücadele ettiklerini anlatanNergiz, “Bir hayatın kurtarılması için hep bir elden mücadele verdik. Hareket amirliğime bilgi verip, güzergâhımı hastaneye çevirdim. Ulaştık hastamızı sedyeye aldık, tedavi için sevkini sağladık. Biz burada can taşıyoruz, onların anlayış göstermesi çok kıymetliydi. Bizim amacımız her bir vatandaşımızın can güvenliğini sağlayabilmektir. İlk yardım eğitimi alıyoruz, gereken müdahaleyi çok şükür yapıyoruz” ifadelerini kullandı.