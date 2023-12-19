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Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, Gaziantep’te düzenlenen 5. Gazi Yarı Maratonu’nu bu yılda şampiyon olarak tamamladı. 60-65 yaş grubunda mücadele eden Turan, beş yıl üst üste şampiyon olarak kırılması zor bir rekora imza attı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, bu yıl 5.’si düzenlenen Gazi Yarı Maratonu koşusunda önemli bir başarıya imza attı.

Gaziantep’te düzenlenen ve toplamda 1300 profesyonel sporcunun katıldığı organizasyonda boy gösteren Turan, 60-65 yaş grubu 21 kilometre yarışını birinci olarak tamamladı.

Gösterdiği performansla adeta gençlere taş çıkartan başarılı atlet, bu sonuçla birlikte Gazi Yarı Maratonu koşusunda 5 yıl üst üste şampiyon olarak kırılması zor bir rekora imza attı.