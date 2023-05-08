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Bu yıl 6.’sı düzenlenen Şampiyonaya, sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Karaman’da gerçekleştirilen Türk Dil Kupası Judo Şampiyonası’na katılan alt yapı sporcusu Aydön, 22 kilogramda üçüncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo sporcusu Gülfem AysimaAydön, Karaman’da gerçekleştirilen Türk Dil Kupası Judo Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Sporcusu Gülfem Aysima Aydön, önemli bir başarıya imza attı.

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