Sivas'ta 9-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 51 ilden 700 atıcının katılım sağladığı Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonasında, Büyükşehirli sporcu Mehmet Yıldırım bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporun her alanında adını duyurmaya devam ediyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından 9-11 Ağustos tarihlerinde Sivas’ta düzenlenen ve 51 ilden 700 sporcunun katıldığı Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonasında Büyükşehirli sporcu Mehmet Yıldırım bronz madalyanın sahibi oldu.

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Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “9-11 Ağustos tarihlerinde Sivas’ta düzenlenenBüyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonasında bronz madalya kazanan sporcumuz Mehmet Yıldırım’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.

Kaynak: igf