Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu’na katılan Turan, 60-65 yaş grubunda şampiyon olmayı başardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, sergilediği performansla gençlere taş çıkarmaya devam ediyor.

Son olarak Mersin’de düzenlenen 5. Uluslararası Mersin Maratonu’na katılan Turan, 60-65 yaş grubu 10 kilometre koşusunda birinci olmayı başardı. Dünyanın birçok ülkesinden sporcunun katılım sağladığı maraton renkli görüntülere sahne oldu.