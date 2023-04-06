Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Uluslararası alanda adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Birçok şampiyonada göstermiş olduğu başarılarla dikkatleri üzerine çeken başarılı sporcu, kariyerinde önemli bir başarıya daha imza attı. Uluslararası alanda önemli bir yere sahip olan ve dünyanın en iyi 10 sporcunun katıldığı Grand Prix Sarajevo (Top Ten) turnuvasına davet alan temsilcimiz, hem şehrimiz hem de ülkemiz için gurur kaynağı oldu.

Sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen turnuva, 19 Mayıs tarihinde start alacak ve Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleştirilecek. Turnuva hakkında kısa bir açıklama yapan Şen, “Böylesine özel bir turnuvada yer almak benim açımdan oldukça gurur verici. İnşallah orada göstereceğim performansla hem kulübümüzü hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.