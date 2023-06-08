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Birçok ilden sporcuların katıldığı şampiyonda, heyecan dolu anlar yaşandı.

2-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’na katılan milli sporcu, sergilediği performansla Genç Erkek Tüfek kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

İki kıta arasında en güzel yüzme yarışı

İki kıta arasında en güzel yüzme yarışı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık sporcusu Furkan Esat Özdin, Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda sergilediği performansla Türkiye Şampiyonu oldu. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık sporcusu Furkan Esat Özdin, önemli bir başarıya daha imza attı.

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