Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Ürdün’de düzenlenecek U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkmaya hazırlanıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, uluslararası organizasyonlarda boy göstermeye devam ediyor.
Ürdün’de gerçekleştirilecek U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkmaya hazırlanan sporcular, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.
Toplamda 4 sporcunun katılacağı şampiyonada, Muhammed Ali Göçmen 72 kilogramda, Muhittin Emre Helvacı 97 kilogramda Türk Milli Takım bünyesinde mücadele verecek. Sporculardan İlias Jason Ayhan 63 kilogramda, Hamza Sertcanlıise 87 kilogramda mindere çıkacak.
14-20 Ağustos tarihleri arasında başkent Amman’da gerçekleştirilecek şampiyonaya, sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.