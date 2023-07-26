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Ürdün’de gerçekleştirilecek U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkmaya hazırlanan sporcular, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Ürdün’de düzenlenecek U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkmaya hazırlanıyor. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, uluslararası organizasyonlarda boy göstermeye devam ediyor.

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