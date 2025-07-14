Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, geçtiğimiz hafta birbirinden önemli başarılara imza attı. Farklı kategorilerde şehrimizi temsil eden sporcularımız, şampiyonluk ve dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları geçtiğimiz haftaya başarılarla damga vurdu.

10 ve 12 Temmuz tarihlerinde Konya’da düzenlenen SOBE Otizm Spor oyunlarında Zeynep Çalar ve Mehmed Akif Temur podyumu boş bırakmadı. Para Atletizm branşında mücadele eden sporcularımızdan Zeynep Çalar, 100 ve 200 metre yarışlarında Türkiye Şampiyonu olurken, Mehmed Akif Temur ise 200 metrede Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Özel sporcularımızdan Selim Kerem Serbest ise aynı organizasyon olan SOBE Otizm Spor Oyunlarındagösterdiği performansla göz doldurdu.Dört farklı kategoride dereceler elde eden temsilcimiz, 50 metre serbest kategoride Türkiye şampiyonu, 800 metre serbest kategoride Türkiye ikincisi, 400 metre serbest kategoride Türkiye ikincisi, 200 metre sırtüstü kategoride Türkiye üçüncüsü oldu.

KARATE SPORCULARI DURDURULAMIYOR

Bir diğer organizasyon olan Türkiye Karate Premier Ligi Murat Eşsiz Etabında mindere çıkan karate sporcularımız birbirinden önemli başarılara imza attı. 10 ve 13 Temmuz tarihlerinde Manisa’da düzenlenen organizasyonda, Fatih Şen büyükler +84 kilogramda birinci, Muzaffer Talha Besbadem büyükler 84 kilogramdaikinci, Meryem İrkin U21 68 kilogramdaikinci, Miray Keleş büyükler 61 kilogramdaüçüncü ve Yuşa Yaman Çakar genç erkek +76 kilogramdaüçüncü olmayı başardı.