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Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, önemli dereceye giren sporcular Mehmet Ali Sağdıç, Fatih Canbaz ve Mehtap Satır’ı sergiledikleri performanstan ötürü tebrik edildi.

Sporculardan 68 kilogramda yarışan Fatih Canbaz ve Mehtap Satır ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

23 Mart tarihinde düzenlenen şampiyonada, +87 kilogramda mücadele eden Mehmet Ali SağdıçTürkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi taekwondo sporcuları, Antalya’da düzenlenen İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda kazandıkları derecelerle memleketlerine büyük bir gurur yaşattı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcuları, Antalya’da düzenlenen İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda önemli dereceler elde etti.

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