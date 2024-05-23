Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın teklifi ile meclise gelen ve mecliste onaylanan ilk-ortaokula ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirim kararı şehirde büyük bir memnuniyet oluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın teklifi ile meclise gelen ve onaylanan ilk-ortaokula ücretsiz, lise-üniversitede ise %54 indirimli ulaşım tarifesi Sakaryalılar için maddi açıdan ciddi bir kazanıma dönüşecek.

Sakarya’daki, Türkiye’nin 81 ilinden ve dünya genelinden şehrimize misafir olan öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunan, ailelerin ekonomik yükünü hafifleten bu uygulama birçok vatandaş tarafından önemli bir adım olarak yorumlandı.

Büyük teveccühle karşılanan uygulama için görüşlerini ifade eden vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın bu hareketinin çok kıymetli ve geleceğe dönük umut vadeden bir hamle olduğunu ifade etti.

Bir üniversite öğrencisi bu kararın maddi olarak ciddi bir rahatlama sağlayacağını belirterek, “Ulaşım açısından maddi anlamda zaman zaman zorlanıyorduk. Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışma bizler için oldukça kıymetli. Maddi açıdan bizler için rahatlık sağlayacaktır. Yüzde 54 oldukça makul ölçüde bir indirim. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, su indirimi, ulaşımda indirimli ve ücretsiz tarifenin yanı sıra vatandaşların hayatını kolaylaştıran yeni çalışmaları hayata geçireceklerini açıklamıştı.