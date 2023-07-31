Sakarya'da Büyükşehirli yüzücü Çalkan’dan Körfez yarışlarında ikincilikSAKARYA (İGFA)- Kocaeli sahillerinde düzenlenen yüzme yarışlarından Sakaryalı Büyükşehirli sporcu Abdulselam Çalkan 55-59 yaş grubunda yarışı ikinci bitirdi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün yüzme takımı sporcusuAbdülselam ÇalkanKocaeli’de düzenlenen ‘Körfez’in iki yakası bir araya geliyor’ yüzme yarışlarına katıldı.

Derince sahilinden Değirmendere sahiline kadar olan 2 bin 650 metrelik parkurda 93 kulüpten 600’e yakın sporcu şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Yarışlarda Büyükşehirli sporculardan Abdulselam Çalkan 55-59 yaş grubunda 44 dakikalık derecesiyle parkuru ikinci sırada bitirdi ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yaptığı açıklamada yüzme branşı sporcusu AbdülselamÇalkan’ın başarısını kutladı.