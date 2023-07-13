Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Turuncu Bisiklet TUBİS" projesi kapsamında tahsis edilen 1000 adet bisikletten 400'ü 10 günlük süre içinde kiralandı. Sakaryalılar bu sayede sağlıklı ve trafiksiz bir düzenin ilk adımlarını da atmış oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde bisiklet kullanımını artırmak, vatandaşlara bisikleti sevdirmek ve sağlıklı bir yaşam düzeni oluşturma için proje üretmeye devam ediyor. 500 kilometre bisiklet yolu hedefiyle çalışan ve şehri mavi yollarla süsleyen Büyükşehir, Avrupa'nın en kapsamlı bisiklet tesis Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve kentin birçok noktasında bisiklet etkinlikleri düzenliyor.

"Dünya Bisiklet Şehri" ve "Avrupa Spor Kenti" unvanlarına kavuştuktan sonra bu alanlarda güçlü adımlar atan Büyükşehir, bisiklet kullanımını kolaylaştırmak ve sevdirmek için Turuncu Bisiklet (TUBİS) ve Tripy uygulamalarını devreye aldı.

Hem standart bisiklet hem de elektrikli bisiklet hizmeti şehirde büyük bir memnuniyet oluşturan Büyükşehir, bisiklet alanında önemli bir merkez haline geldi.

Bisikletlerden TUBİS'ler (elektriksiz) Ayçiçeği Vadisi'nden ve Tripy'ler ise (elektrikli) Sakarya Demokrasi Meydanı'nda kiralanmaya başladı. TUBİS, ilk günden itibaren çok yoğun bir ilgi gördü. 10 günlük rapora göre kiraya çıkarılan 1.000 adet bisikletten 400'ü kiralandı.

Kiralama işlemini yapanların yaş ortalaması ise 36 olduğu açıklandı. Ayrıca kiralama işlemlerinin büyük çoğunluğu 6 aylık sözleşmelerden oluştu.