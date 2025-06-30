Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplumun afetlere karşı bilinçlenmesini sağlamak için birçok sivil program yürütüyor, Sakaryalılara afet bilinci kazandırıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirmek amacıyla teknolojik donanımlı bir afet farkındalık eğitim programına daha imza attı.

Bu kapsamda Yeşilay Sakarya Şubesi ve bazı STK’ların üyelerine afet anında alınması gereken aksiyonlar anlatıldı ve bu konuda altın değerinde olan bilgiler aktarıldı.

Program, VR teknolojisiyle sunulan Deprem Eğitim Sineması ile başladı.Katılımcılar deprem anını simülasyonla deneyimleyerek farkındalık kazandı. Ardından yangın söndürme ve dumanlı alandan kaçış simülasyonlarıyla, olası afet anlarında doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak aktarıldı.

AFET TARİHİNE YOLCULUK

Eğitim programının devamında, Afet Eğitim Merkezi’ndeki sergi alanındaki, dokunmatik ekranlarla geçmiş afetlere dair gazete kupürleri incelendi. 112 acil arama simülasyonu ve test kiosklarıyla katılımcılar bilgilerini sınayarak doğru ihbar yöntemlerini deneyimledi.

Eğitim programının son aşamasında gerçekleştirilen "durum araması" tatbikatlarıyla acil bir olay anında yapılması gereken adımlar uygulamalı olarak aktarıldı.

Deprem çantasında bulunması gereken temel malzemeler katılımcılara gösterilerek, bireysel hazırlığın önemine vurgu yapıldı.