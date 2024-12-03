Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye’de Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu’nabağlantıyı sağlayan Zübeyde Hanım Caddesi'nde alt yapısı ve üst yapısıyla sil baştan yeniliyor. Genişliği 9 metreye çıkarılan ve kaldırımları genişletilen 350 metrelik cadde, 3 bin 500 ton asfaltın seriminden sonra yepyeni yüzüyle hizmete açılacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli arterlerini sil baştan yeniliyor ve ulaşım alt yapısını güçlendirmek için 7 gün 24 saat hummalı bir mesai harcıyor.

YHT İSTASYONU GÜZERGAHI

Son işlem ise alt yapı çalışmaları SASKİ ile koordineli şekilde tamamlanan Arifiye’deki bin 350 metrelik Zübeyde Hanım Caddesi'nde başladı.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) Arifiye İstasyonu’na ulaşımı sağlayan ve ilçe için önemli bir arter olan caddenin alt yapısı gerçekleştirdiği içme suyu ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesiyle sil baştan inşa edildi.

KONFORLU, GÜVENLİ VE GÜÇLÜ

Daha sonra ise Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekiplerince genişliği 9 metre genişliğe çıkarılan yolda modern ve daha konforlu kaldırımlar yapıldı.

Caddedeki işlemler çevre düzenlemesi ve 3 bin 500 ton asfaltın serimiyle tamamlanacak. Arifiyeliler ise ulaşımı daha rahat, konforlu ve güvenli bir caddeye kavuşacak.

HER DETAYI DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR CADDE

Yol Bakım ve Altyapı Koordinatör Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın taleplerini önceliklendirerek, altyapıdan üstyapıya kadar her detayı düşünülmüş bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni kaldırımlar, yenilenen yollar ve modern dokunuşlarla Arifiye ilçemize yakışır bir çalışma gerçekleştiriyoruz”denildi.