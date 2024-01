Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Turuncu Bisikleti TUBİS, 2023 yılında bin 892 kez kiralandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TUBİS’ler her gün online olarak, 1 ay, 3 ay ve 6 aylık olarak kiralanabiliyor. TUBİS’lerin en fazla kiralandığı ilçe Akyazı oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını kolaylaştırmak ve sevdirmek içinhayata geçirilen Turuncu Bisiklet (TUBİS) ile ilgili 2023 raporu açıklandı. Haziran ayında faaliyete geçen ve 6 aylık zaman diliminde Sakaryalıların yoğun ilgi gösterdiği TUBİS’ler toplam bin 892 kez kiralandı.

EN ÇOK AKYAZILILAR KİRALADI

Kiralayanların yüzde 83’ünü erkekler oluştururken kiralayanların yaş ortalaması ise 37 olarak kayıtlara geçti.1 ay, 3 ay ve 6 aylık sürelerle kiralanabilen TUBİS’lerikullanan vatandaşların yüzde 80’i 6 aylık kiralama yaptı. Kiralamanınyüzde 12’isi ise 3 aylık olarak gerçekleşti.

VATANDAŞIN TERCİHİ: ŞEHİR BİSİKLETİ

Şehir ve katlanır bisiklet olmak üzere 2 ayrı konseptte kiralananTUBİS’lerde vatandaşların tercihi yüzde 75 oranında “şehir bisikleti” konsepti oldu. 16 ilçe içerisinde ise en çok kiralama yapan ilçe ise 346 kiralama ile Akyazı oldu. Akyazı’yı 214 kiralama ile Adapazarı takip etti.

Online olarak her gün www.sakarya.bel.tr adresinden devam eden kiralamalar, her sabah saat 09.00 itibariyle açılıyor. Kiralama yapan vatandaşlar gün içerisinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden mesai saatleri içerisinde TUBİS’ini alabiliyor. Her kiralamada kilit takımı Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz veriliyor. Ayrıca dileyen vatandaşlar çok düşük fiyatlarla kask ve çocuk koltuğu da kiralayabiliyor. Kiralama sonrası oluşan lastik patlama, zincir kopması gibi tüm bakım ve onarım işlemleri ise ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.