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Kasım Olağan Meclis Toplantısı ikinci birleşiminde Büyükşehir ve SASKİ’nin 2024 bütçesi 9 milyar 300 milyon TL olaraak açıklandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısı ikinci birleşimi Başkan Ekrem Yüce’nin başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda bir önceki oturumdan kalan Büyükşehir ve SASKİ’nin toplam 8 maddesi karara bağlandı. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “2024mali yılı bütçe tasarıları” ise meclisin onayına sunuldu ve onaylandı.

BÜTÇE 9 MİLYAR 300 MİLYON TL

Bu oylama sonucunda Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi 6 milyar 100 milyon TL ve SASKİ’nin bütçesi ise 3 milyar 200 milyon TL olarak açıklandı. Başkan Ekrem Yüce, toplamda 9 milyar 300 milyon TL olan toplam bütçenin Sakarya’ya hayırlı olmasını dileyerek, “Şehrin gelişmesi ve kalkınması için gayretle çalışacağız” mesajına vurgu yaptı.

İkinci oturum hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin daha iyi yerlere gelmesi adına durmaksızın projeler üretiyor, yenilikçi adımları takip ediyoruz. Kasım Ayı Olağan Meclis toplantımızın ikinci oturumunda 2024 yılı için mali bütçe tasarılarımızı teker teker inceledik ve meclisimizin oylarına sunduk. Plan ve Bütçe komisyonunda emeği geçen bütün çalışanlara, meclis üyelerimize ve herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Büyükşehir’in ikinci oturum için ayırdığı 6 madde karara bağlandı. 85. Maddeden 89. Madde dahil Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek oy birliği ile kabul edilirken, 90. Madde, içerisindeki Mali bütçeler oylanarak kabul edildi. SASKİ’nin ikinci oturum için ayrılan 2 gündem maddesi meclis kararıyla oylandı. 8. Maddede yer alan tüm maddeler tek tek okunarak oy birliğince kabul edildi. 9. Madde ise komisyondan geldiği şekliyle onaylandı.