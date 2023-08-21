Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcusu Muhammed Ali Göçmen, Ürdün’de düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 72 kilogramda üçüncü oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcusu Muhammed Ali Göçmen, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

18-20 Ağustos 2023 tarihlerinde Ürdün’ün başkenti Amman'da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’na katılan başarılı sporcu, 72 kilogramda üçüncü olarak bronz madalya sahibi oldu.

Birbirinden zorlu rakiplerine karşı mücadele veren Göçmen,Belaruslu rakibiniZakharYanevich'i (10-2) ve Amerikalı rakibi BradenScottStauffenberg'i 9-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale kadar gelmeyi başardı.

Temsilcimiz üçüncülük maçında ise Alman rakibi AaronBellscheidt'i (5-4) yenerek bronz madalyaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi’nin tebrik mesajı yayınladığı sporcu, aldığı bu başarıyla Sakarya’ya da önemli bir gurur yaşattı.