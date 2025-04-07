Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gerçekleştirilen toplantıda şehrin alt yapı yatırımlarına dair bilgiler paylaştı. Kolektör hattı ve 3 ilçenin içme suyu altyapısı için proje ihalesi 9 Nisan’daSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, altyapıda tamamlanan yatırımları ve devam eden projeleri düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Başkan Alemdar, ayrıca son alınan indirim kararıyla Sakarya’nın Türkiye’de suyu en ucuz fiyata kullanan iller sıralamasında 4’üncü sırada olduğunu belirtti.

Altyapı yatırımları ve alternatif su kaynaklarının hayata geçirilmesiyle birlikte Sakarya’nın içme su geleceğine büyük bir katkı sunulduğuna dikkat çeken Başkan Alemdar, kolektör hattı ve 3 ilçenin içme suyu altyapısının yenilenmesi için 9 Nisan’da proje ihalesine çıkacaklarını kaydetti.

Başkan Alemdar, içme suyu konusunda verdikleri sözü tuttuğunu belirten Başkan Alemdar, “Biz Sakarya’ya hizmet için Bu şehir hepimizin sloganıyla yola çıktık. Su fiyatlarını düşüreceğiz diye söz verdik. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin en uygun tarifesiyle içme suyu sağlayan 4. il olduk. Kaliteli içme suyunu, halkımıza en uygun koşullarda ulaştırıyoruz” dedi.

Alemdar, 2024 yılı içerisinde Sakarya’ya kazandırılan altyapı yatırımlarına da dikkat çekti ve şöyle şunları söyledi: “12 ayda 251 kilometrelik altyapı hattını tamamladık. Bu projeler için toplamda 616 milyon liralık yatırım yaptık. Çalışmalarını tamamladığımız 75 milyon liralık Taraklı Atık Su Arıtma Tesisi sayesinde günde bin 960 metreküp atık su arıtımı yapacağız. Bu proje hem çevresel sürdürülebilirlik hem de insan sağlığı açısından büyük öneme sahip”

İnşası devam edenSakarya Şehir Hastanesi’nin altyapı sistemine ilişkin detayları paylaşan Alemdar, “2 bin 300 metre içme suyu ve bin 540 metrelik atık su hattı ile Şehir Hastanemizin altyapı çalışmalarını tamamladık. 21 milyon liralık yatırımla Şehir Hastanesi’ni güçlü altyapı ile buluşturduk” şeklinde konuştu.

9 İLÇEYE 32 SONDAJ KUYUSU AÇTIK

Konuşmasının devamında alternatif su kaynakları yatırımından bahseden Alemdar, “Özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarını önlemeye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 9 ilçede açılan toplam 32 sondaj kuyusu sayesinde yeni içme suyu kaynaklarını şehrimize kazandırdık. Sondaj çalışmalarımız 2025 yılında artarak devam edecek. Su kaynaklarımızın sürdürebilirliğini alternatif kaynakları doğru şekilde kullanarak sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Sapanca Gölü’nün teminatı olacak kolektör hattı ve 3 ilçemizin içme suyu altyapısının yenilenmesiiçin 9 Nisan’da proje ihalesine çıkacaklarını belirten Başkan Alemdar, "Yanık Mahallesi’nden başlayacak yeni hat gölü çevreleyecek. İhale bedeli 13 milyon Euro olacak proje kapsamında Sapanca, Hendek ve Akyazı ilçelerimizin de altyapısını güçlendireceğiz” dedi. Altyapı çalışmalarının ilçelerde hız kazandığını belirten Alemdar, “Kazımpaşa’da devam eden 17 bin 500 metrelik kanalizasyon hattında sona geldik.Yüzde 95’i tamamlanan atık su hattını yakın zamanda devreye alacağız. Söğütlü’yü güçlü altyapı ile buluşturacak 25 kilometrelik yeni içme ve atık su projemizi de yılsonuna kadar tamamlayacağız. İhale haricinde ara sokaklarımızın ve ilçenin ihtiyaç duyulan muhtelif bölgelerindeki altyapı hatlarını ise kendi imkanlarımızla yenileyeceğiz” diye konuştu.

ARAÇ FİLOSUNA TAKVİYE: 10 YENİ VİDANJÖR ALINACAK

Altyapıda araç filosunun genişleyeceği ve makine parkının yenileneceğinin bilgisini paylaşan Başkan Alemdar şöyle dedi: “Önümüzdeki günlerde 200 milyon liralık bütçe ile10 yeni vidanjör alımı yapacağız. Dışardan hizmet almak yerine kendi ekip ve araçlarımızla daha fazla iş üreteceğiz. Böylece hem hız kazanacağız hem de maliyetleri azaltacağız”

Başkan Alemdar, Akyazı-Mudurnu Deresi üzerine inşa edilen Ballıkaya Barajı’nın Sakarya için ciddi önem taşıdığını belirterek, “Son Ankara ziyaretimizde Sayın Bakanımızla görüştük. 12 milyar liralık yatırımımız hızla ilerliyor. Gövdesi tamamlanmak üzere olan baraj, yılda 189 milyon metreküp su temin edecek. Sakarya ve çevre iller için güçlü bir su alternatifi oluşturuluyor” dedi.

Toplantının sonunda Başkan Alemdar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana tek hedefimiz Sakarya’ya hizmet etmek. 1 yıl içinde önemli projelere imza attık. 2025 yılı Sakarya için daha büyük yatırımların yılı olacak” vurgusu yaptı.